Правящая партия Казахстана выдвинула Токаева в президенты

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Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Касым-Жомарт Токаев является действующим президентом Казахстана Фото:

Правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула на пост президента действующего главу страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии «Аманат» Асхат Оралов.

«Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии „Аманат“ Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — цитирует РИА «Новости» Оралова.

Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Токаев объявил о планах провести внеочередные выборы в начале месяца, передает RT. Также он предложил ограничить срок полномочий президента до одного сроком на семь лет.

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Правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула на пост президента действующего главу страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии «Аманат» Асхат Оралов. «Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии „Аманат“ Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — цитирует РИА «Новости» Оралова. Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Токаев объявил о планах провести внеочередные выборы в начале месяца, передает RT. Также он предложил ограничить срок полномочий президента до одного сроком на семь лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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