Правящая партия Казахстана выдвинула Токаева в президенты

06 октября 2022 в 10:20 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев является действующим президентом Казахстана Фото: официальный сайт президента Казахстана Правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула на пост президента действующего главу страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии «Аманат» Асхат Оралов. «Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии „Аманат“ Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — цитирует РИА «Новости» Оралова. Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Токаев объявил о планах провести внеочередные выборы в начале месяца, передает RT. Также он предложил ограничить срок полномочий президента до одного сроком на семь лет.

Правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула на пост президента действующего главу страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии «Аманат» Асхат Оралов. «Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии „Аманат“ Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — цитирует РИА «Новости» Оралова. Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Токаев объявил о планах провести внеочередные выборы в начале месяца, передает RT. Также он предложил ограничить срок полномочий президента до одного сроком на семь лет.