Правящая партия Казахстана выдвинула Токаева в президенты

Касым-Жомарт Токаев является действующим президентом Казахстана
Правящая партия Казахстана «Аманат» выдвинула на пост президента действующего главу страны Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил исполнительный секретарь партии «Аманат» Асхат Оралов.
«Решено единогласно. Уважаемые однопартийцы, решением XXIV съезда партии „Аманат“ Касым-Жомарт Кемелевич Токаев единогласно выдвинут кандидатом в президенты Республики Казахстан», — цитирует РИА «Новости» Оралова.
Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Токаев объявил о планах провести внеочередные выборы в начале месяца, передает RT. Также он предложил ограничить срок полномочий президента до одного сроком на семь лет.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews