Песков: ЕС и США пытаются заставить ОПЕК пойти против России

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
Песков: ЕС и США принимают абсурдные решения Фото:

Некоторые страны Евросоюза, а также США пытаются повлиять на ОПЕК своими абсурдными решениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами относительно введения потолков цен, что способно внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить практически всем государствам», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.

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Некоторые страны Евросоюза, а также США пытаются повлиять на ОПЕК своими абсурдными решениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами относительно введения потолков цен, что способно внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить практически всем государствам», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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