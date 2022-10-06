Песков: ЕС и США пытаются заставить ОПЕК пойти против России

Некоторые страны Евросоюза, а также США пытаются повлиять на ОПЕК своими абсурдными решениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«В этой ситуации речь идет не о солидарности с какой-то отдельной страной. Все заинтересованы, чтобы рынки были стабильными, и, конечно, очень многие страны понимают абсурдность резких решений, которые обдумываются в настоящий момент в Евросоюзе, которые подстрекаются Соединенными Штатами относительно введения потолков цен, что способно внести очень деструктивное влияние в будущие горизонты энергетических рынков и навредить практически всем государствам», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU.
Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в России - читайте канал @uranews