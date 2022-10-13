На Крымском мосту возобновлено движение поездов после теракта

13 октября 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Около 100 человек проехало на первом с момента теракта поезде Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв По Крымскому мосту прошел первый поезд с момента теракта 8 октября. Об этом говорится в сообщении Минтранса России. «Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, ООО „ЮППК“ назначает поезда повышенной комфортности вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте. «Поезда будут отправляться из Анапы и из Керчи трижды в день», — добавили в ведомстве, отметив, также, что время в пути составит примерно 2 часа 10 минут. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее на мосту терактом. По словам Путина, к его организации причастны спецслужбы Украины.

По Крымскому мосту прошел первый поезд с момента теракта 8 октября. Об этом говорится в сообщении Минтранса России. «Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, ООО „ЮППК“ назначает поезда повышенной комфортности вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте. «Поезда будут отправляться из Анапы и из Керчи трижды в день», — добавили в ведомстве, отметив, также, что время в пути составит примерно 2 часа 10 минут. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее на мосту терактом. По словам Путина, к его организации причастны спецслужбы Украины.