На Крымском мосту возобновлено движение поездов после теракта

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Завод «Уральские локомотивы». Екатеринбург, ласточка, пассажирский поезд, ржд, пассажирский вагон
Около 100 человек проехало на первом с момента теракта поезде Фото:
новость из сюжета
На Крымском мосту произошел взрыв

По Крымскому мосту прошел первый поезд с момента теракта 8 октября. Об этом говорится в сообщении Минтранса России.

«Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, ООО „ЮППК“ назначает поезда повышенной комфортности вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте. «Поезда будут отправляться из Анапы и из Керчи трижды в день», — добавили в ведомстве, отметив, также, что время в пути составит примерно 2 часа 10 минут.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее на мосту терактом. По словам Путина, к его организации причастны спецслужбы Украины.

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По Крымскому мосту прошел первый поезд с момента теракта 8 октября. Об этом говорится в сообщении Минтранса России. «Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, ООО „ЮППК“ назначает поезда повышенной комфортности вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте. «Поезда будут отправляться из Анапы и из Керчи трижды в день», — добавили в ведомстве, отметив, также, что время в пути составит примерно 2 часа 10 минут. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее на мосту терактом. По словам Путина, к его организации причастны спецслужбы Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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