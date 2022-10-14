В Тюмени погиб мотоциклист из ХМАО, устроивший массовое ДТП. Фото, видео

14 октября 2022 в 08:09 Размер текста - 17 +

ДТП произошло возле ТЦ «Остров» вечером 13 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени возле ТЦ «Остров» мотоциклист из Нефтеюганска (ХМАО) не справился с управлением и устроил массовое ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель мотоцикла погиб. «38-летний мотоциклист на „Ямахе“ не справился с управлением, въехал в „Сузуки“, „Рено“, „Шевроле“ и два „Хендэ“. Погиб, зарегистрирован в Нефтеюганске. Не так давно был задержан нетрезвым за рулем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень мотоциклист въехал в бетонный блок и погиб. По предварительной версии, мужчина не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени возле ТЦ «Остров» мотоциклист из Нефтеюганска (ХМАО) не справился с управлением и устроил массовое ДТП. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Водитель мотоцикла погиб. «38-летний мотоциклист на „Ямахе“ не справился с управлением, въехал в „Сузуки“, „Рено“, „Шевроле“ и два „Хендэ“. Погиб, зарегистрирован в Нефтеюганске. Не так давно был задержан нетрезвым за рулем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что на трассе Курган-Тюмень мотоциклист въехал в бетонный блок и погиб. По предварительной версии, мужчина не выбрал безопасную скорость и не учел видимость на дороге.