Депутат Тюменской облдумы раскритиковал подход к развитию туризма в регионе

21 октября 2022 в 05:16 Размер текста - 17 +

Вершинин призвал развивать уже существующие туристические продукты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин раскритиковал информационное сопровождение туристических продуктов в регионе. По его словам, распространение информации об экскурсиях и других продуктах находится на слабом уровне, а новые налоговые льготы для стартапов в этой сфере не помогут решить эту проблему. Такую позицию по этой теме он представил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Опять мне пришлось призвать наших коллег развивать информационное наполнение главного туристического портала региона — сайта Visit Tyumen. Еще полгода назад я поднимал тему развития информационного сопровождения наших туристических продуктов — а „воз и ныне там“. За полгода на сайте не увидел ни одного нового продукта в сфере туризма — нет новых экскурсий, проектов и предложений. Одними только налоговыми льготами туризм не развить — нужно работать с уже имеющимися ресурсами и в первую очередь — информационными», — написал Вершинин. Он также отметил позитивные моменты, которые заключаются в том, что у Тюменской области есть все необходимое для развития туризма, а сами власти стабильно поддерживают позитивные инициативы в этой сфере. Таким образом депутат отреагировал на принятие законопроекта, согласно которому организации, создающие объекты туристической индустрии, получат частичное освобождение от уплаты налога. В частности, им не нужно будет платить за имущество, которое было введено в эксплуатацию после 2022 года и которое попало в перечень объектов туриндустрии. Эта льгота будет действовать на первые пять лет после попадания в список. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин раскритиковал информационное сопровождение туристических продуктов в регионе. По его словам, распространение информации об экскурсиях и других продуктах находится на слабом уровне, а новые налоговые льготы для стартапов в этой сфере не помогут решить эту проблему. Такую позицию по этой теме он представил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Опять мне пришлось призвать наших коллег развивать информационное наполнение главного туристического портала региона — сайта Visit Tyumen. Еще полгода назад я поднимал тему развития информационного сопровождения наших туристических продуктов — а „воз и ныне там“. За полгода на сайте не увидел ни одного нового продукта в сфере туризма — нет новых экскурсий, проектов и предложений. Одними только налоговыми льготами туризм не развить — нужно работать с уже имеющимися ресурсами и в первую очередь — информационными», — написал Вершинин. Он также отметил позитивные моменты, которые заключаются в том, что у Тюменской области есть все необходимое для развития туризма, а сами власти стабильно поддерживают позитивные инициативы в этой сфере. Таким образом депутат отреагировал на принятие законопроекта, согласно которому организации, создающие объекты туристической индустрии, получат частичное освобождение от уплаты налога. В частности, им не нужно будет платить за имущество, которое было введено в эксплуатацию после 2022 года и которое попало в перечень объектов туриндустрии. Эта льгота будет действовать на первые пять лет после попадания в список.