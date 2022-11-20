Российским депутатам повысят зарплаты

Госдума предложила увеличить выплаты вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитета

21 ноября 2022 в 02:58 Размер текста - 17 +

Госдума пересмотрит систему оплаты труда высокопоставленных депутатов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитета хотят увеличить зарплаты. Госдума собирается пересмотреть систему оплат в ближайшее время. Об этом сообщили шесть анонимных источников, знакомых с ситуацией. «Еще с давних пор обсуждался вопрос о том, что нагрузка у вице-спикеров и председателей комитетов по сравнению с рядовыми депутатами выше», — прокомментировал собеседник «Ведомостей». По его словам, этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы 14 ноября. Эту тему поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Депутат давно задумался над тем, как «стимулировать работу» депутатов. Он считает, что будет справедливо, если вице-спикерам сделают зарплату как у заместителей премьер-министров, а выплаты председателей комитетов приравняют к выплатам министров. Один из собеседников агентства уточнил, что «сегодня у всех депутатов зарплата одинаковая, только у председателя Госдумы приравнена к зарплате премьер-министра». Ранее доцент экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец говорила о том, что с начала следующего года проиндексируют зарплату тем сотрудникам, у кого она привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). При этом она уточнила, что в коммерческих организациях индексацию проводят по-разному.

Российским вице-спикерам нижней палаты парламента и председателям комитета хотят увеличить зарплаты. Госдума собирается пересмотреть систему оплат в ближайшее время. Об этом сообщили шесть анонимных источников, знакомых с ситуацией. «Еще с давних пор обсуждался вопрос о том, что нагрузка у вице-спикеров и председателей комитетов по сравнению с рядовыми депутатами выше», — прокомментировал собеседник «Ведомостей». По его словам, этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы 14 ноября. Эту тему поднял спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Депутат давно задумался над тем, как «стимулировать работу» депутатов. Он считает, что будет справедливо, если вице-спикерам сделают зарплату как у заместителей премьер-министров, а выплаты председателей комитетов приравняют к выплатам министров. Один из собеседников агентства уточнил, что «сегодня у всех депутатов зарплата одинаковая, только у председателя Госдумы приравнена к зарплате премьер-министра». Ранее доцент экономического университета им. Плеханова Людмила Иванова-Швец говорила о том, что с начала следующего года проиндексируют зарплату тем сотрудникам, у кого она привязана к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). При этом она уточнила, что в коммерческих организациях индексацию проводят по-разному.