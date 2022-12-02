«Известия»: ритейлеры пообещали не повышать цены на деликатесы к Новому году

02 декабря 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

Игорь Караваев: ценник на деликатесы к Новому году не повысится Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России На премиум-продукты к Новому году не повысится ценник. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, некоторые деликатесы в прошлых годах могли дорожать к празднику на 15%. «В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», — рассказал Игорь Караваев «Известиям». Он также отметил, что пока в крупных торговых сетях цены на основную продукцию — рыбу, икру, колбасы, овощи, фрукты, игристые вина стабильны. По некоторым категориям их рост отстает от инфляции. По словам эксперта, за ноябрь подешевели десятки товаров — это картофель, капуста, морковь. Караваев заявил, что давать прогноз о подорожании продуктов в следующем году пока рано. Эксперт заключил, что на данный момент ситуация с ценами на продовольственном рынке стабильна и «развивается в пределах сезонных тенденций». Ранее же экономист Михаил Беляев предупреждал россиян о подорожании с декабря части продуктов. Эксперт отмечал, что цены вырастут в среднем на 5-15%. Кроме того, по его мнению, повысится ценник как раз на игристые вина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На премиум-продукты к Новому году не повысится ценник. Об этом заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, некоторые деликатесы в прошлых годах могли дорожать к празднику на 15%. «В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью. И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период», — рассказал Игорь Караваев «Известиям». Он также отметил, что пока в крупных торговых сетях цены на основную продукцию — рыбу, икру, колбасы, овощи, фрукты, игристые вина стабильны. По некоторым категориям их рост отстает от инфляции. По словам эксперта, за ноябрь подешевели десятки товаров — это картофель, капуста, морковь. Караваев заявил, что давать прогноз о подорожании продуктов в следующем году пока рано. Эксперт заключил, что на данный момент ситуация с ценами на продовольственном рынке стабильна и «развивается в пределах сезонных тенденций». Ранее же экономист Михаил Беляев предупреждал россиян о подорожании с декабря части продуктов. Эксперт отмечал, что цены вырастут в среднем на 5-15%. Кроме того, по его мнению, повысится ценник как раз на игристые вина.