Один из боеприпасов упал на частный дом во Владимирской области

Во Владимирской области на фоне взрыва от прилетевшего боеприпаса пострадал частный дом (архивное фото)
новость из сюжетаВо Владимирской области произошел серьезный взрыв
Во Владимирской области после взрыва на территории воинской части боеприпас упал в Киржачском районе на частный дом, сообщил глава одного из СНТ, куда упал снаряд. Информации о пострадавших или жертвах пока не приводится. Известно, что в регионе произошла детонация боеприпасов из-за возгорания на складе воинской части.
«Один из боеприпасов упал на частный дом в Киржачском районе», — заявил глава одного из СНТ. Информацию передает ТАСС.
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