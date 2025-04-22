Один из боеприпасов упал на частный дом во Владимирской области

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Во Владимирской области на фоне взрыва от прилетевшего боеприпаса пострадал частный дом (архивное фото)
Во Владимирской области на фоне взрыва от прилетевшего боеприпаса пострадал частный дом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Во Владимирской области после взрыва на территории воинской части боеприпас упал в Киржачском районе на частный дом, сообщил глава одного из СНТ, куда упал снаряд. Информации о пострадавших или жертвах пока не приводится. Известно, что в регионе произошла детонация боеприпасов из-за возгорания на складе воинской части. 

 «Один из боеприпасов упал на частный дом в Киржачском районе», — заявил глава одного из СНТ. Информацию передает ТАСС. 

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Во Владимирской области после взрыва на территории воинской части боеприпас упал в Киржачском районе на частный дом, сообщил глава одного из СНТ, куда упал снаряд. Информации о пострадавших или жертвах пока не приводится. Известно, что в регионе произошла детонация боеприпасов из-за возгорания на складе воинской части.   «Один из боеприпасов упал на частный дом в Киржачском районе», — заявил глава одного из СНТ. Информацию передает ТАСС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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