Путин призвал россиян доверять только ему

09 декабря 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Россиянам следует верить президенту РФ, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам следует доверять только президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявил Путин. «Верить никому нельзя. Только мне можно», — заявил Путин во время пресс-конференции во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Так президент ответил на вопрос журналистке о том, кому стоит доверять: отчетам Минобороны или сведениям самих бойцов, которые якобы не всегда совпадают с официальными заявлениями министерства.

Россиянам следует доверять только президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявил Путин. «Верить никому нельзя. Только мне можно», — заявил Путин во время пресс-конференции во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Так президент ответил на вопрос журналистке о том, кому стоит доверять: отчетам Минобороны или сведениям самих бойцов, которые якобы не всегда совпадают с официальными заявлениями министерства.