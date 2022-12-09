Путин призвал россиян доверять только ему

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Россиянам следует верить президенту РФ, заявил Путин Фото:

Россиянам следует доверять только президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявил Путин.

«Верить никому нельзя. Только мне можно», — заявил Путин во время пресс-конференции во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Так президент ответил на вопрос журналистке о том, кому стоит доверять: отчетам Минобороны или сведениям самих бойцов, которые якобы не всегда совпадают с официальными заявлениями министерства.

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Россиянам следует доверять только президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявил Путин. «Верить никому нельзя. Только мне можно», — заявил Путин во время пресс-конференции во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Так президент ответил на вопрос журналистке о том, кому стоит доверять: отчетам Минобороны или сведениям самих бойцов, которые якобы не всегда совпадают с официальными заявлениями министерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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