Путин призвал россиян доверять только ему

Россиянам следует верить президенту РФ, заявил Путин
Россиянам следует доверять только президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом заявил Путин.
«Верить никому нельзя. Только мне можно», — заявил Путин во время пресс-конференции во время прямого эфира на телеканале «Россия 24». Так президент ответил на вопрос журналистке о том, кому стоит доверять: отчетам Минобороны или сведениям самих бойцов, которые якобы не всегда совпадают с официальными заявлениями министерства.
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