Немцы разочаровались в ЕС из-за Украины

11 декабря 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Немцы обвинили Евросоюз в нарушении законодательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкой газеты Die Welt разочаровались планами Евросоюза направить Украине 18 млрд евро, несмотря на протест Венгрии. Они заявили, что ЕС меняет правила по своему усмотрению. «Это было бы началом конца ЕС, потому что правила интерпретировались бы в соответствии со вкусом и отношением. В конечном итоге из бюджета ЕС не будет выделено 18 миллиардов, а право вето будет фактически подорвано в качестве прецедента. Единство ЕС, которое стоило бы больше, чем Украина, развалится само собой», — написал Solomon I под публикацией газеты Die Welt . «Таким образом, ЕС изменяет существующее законодательство союза по своему усмотрению, если это его устраивает», — поддержал его пользователь с ником Ariodante. Другой читатель заявил, что Евросоюз сражается не за Украину, а против России. Dirk D. считает, что жители Европы больше не увидят эти деньги. Он также назвал благоразумной позицию Венгрии. «Украина не в ЕС и не в НАТО, были ли еще страны, куда мы отдали 18 миллиардов?» — возмутился пользователь. «Будущее = Германия неплатежеспособна для Украины!» — резюмировал последний читатель. Он подписался именем Thomas W. Евросоюз оказывает Киеву поддержку и отправляет военную помощь в связи с конфликтом на Украине. Объединение решило направить Украине в следующем году 18 млрд евро, но Венгрия выступила против. СМИ также сообщали о планах ЕС увеличить поддержку Украины на 2 млрд евро в следующем году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели немецкой газеты Die Welt разочаровались планами Евросоюза направить Украине 18 млрд евро, несмотря на протест Венгрии. Они заявили, что ЕС меняет правила по своему усмотрению. «Это было бы началом конца ЕС, потому что правила интерпретировались бы в соответствии со вкусом и отношением. В конечном итоге из бюджета ЕС не будет выделено 18 миллиардов, а право вето будет фактически подорвано в качестве прецедента. Единство ЕС, которое стоило бы больше, чем Украина, развалится само собой», — написал Solomon I под публикацией газеты Die Welt. «Таким образом, ЕС изменяет существующее законодательство союза по своему усмотрению, если это его устраивает», — поддержал его пользователь с ником Ariodante. Другой читатель заявил, что Евросоюз сражается не за Украину, а против России. Dirk D. считает, что жители Европы больше не увидят эти деньги. Он также назвал благоразумной позицию Венгрии. «Украина не в ЕС и не в НАТО, были ли еще страны, куда мы отдали 18 миллиардов?» — возмутился пользователь. «Будущее = Германия неплатежеспособна для Украины!» — резюмировал последний читатель. Он подписался именем Thomas W. Евросоюз оказывает Киеву поддержку и отправляет военную помощь в связи с конфликтом на Украине. Объединение решило направить Украине в следующем году 18 млрд евро, но Венгрия выступила против. СМИ также сообщали о планах ЕС увеличить поддержку Украины на 2 млрд евро в следующем году.