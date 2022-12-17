Банки могут простить россиянам долги по кредитам в отдельных случаях

Юрист Тютюнникова: банки списывают долги по кредитам, но крайне редко

18 декабря 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Обычно должники подают на банкротство, не дожидаясь решения банка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки могут списать долги по кредитам физлиц, однако происходит это крайне редко. Как правило, к этому моменту заемщик уже успевает подать на банкротство, сообщила адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова. «Банк должен „просудить“ долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника. Затем уполномоченный орган банка примет решение о признании задолженности безнадежной и ее списании», — цитирует Екатерину Тютюнникову РИА Новости. По данным юриста, процедура признания задолженности безнадежной обычно происходит после истечения срока исковой давности. Как правило, должник не ждет решения банка, а начинает процедуру банкротства. Ранее представитель Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников говорил, что банк может потребовать досрочно погасить кредит, если заемщик практикуют длительные просрочки по платежам. Длительной считается просрочка более 60 дней.

Банки могут списать долги по кредитам физлиц, однако происходит это крайне редко. Как правило, к этому моменту заемщик уже успевает подать на банкротство, сообщила адвокат МКА «Центрюрсервис» Екатерина Тютюнникова. «Банк должен „просудить“ долг, предъявить исполнительный документ приставам, получить от них акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника. Затем уполномоченный орган банка примет решение о признании задолженности безнадежной и ее списании», — цитирует Екатерину Тютюнникову РИА Новости. По данным юриста, процедура признания задолженности безнадежной обычно происходит после истечения срока исковой давности. Как правило, должник не ждет решения банка, а начинает процедуру банкротства. Ранее представитель Объединенного Кредитного Бюро Николай Мясников говорил, что банк может потребовать досрочно погасить кредит, если заемщик практикуют длительные просрочки по платежам. Длительной считается просрочка более 60 дней.