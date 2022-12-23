Экстренные службы назвали число погибших при пожаре в Кемерове

Число погибших в доме престарелых в Кемерово выросло до 11 человек

Число погибших при пожаре в Кемерове выросло до 11 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово выросло до 11 человек. Об этом сообщают представители экстренных служб.

«Одиннадцать человек погибли» — рассказали в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости.

Возгорание произошло в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. Первоначально сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Пламя удалось потушить. Как стало известно, горящий пансионат является незаконным.