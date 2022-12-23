23 декабря 2022

Экстренные службы назвали число погибших при пожаре в Кемерове

Число погибших в доме престарелых в Кемерово выросло до 11 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Число погибших при пожаре в Кемерове выросло до 11 человек Фото:

Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово выросло до 11 человек. Об этом сообщают представители экстренных служб.

«Одиннадцать человек погибли» — рассказали в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости.

Возгорание произошло в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. Первоначально сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Пламя удалось потушить. Как стало известно, горящий пансионат является незаконным.

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Количество погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово выросло до 11 человек. Об этом сообщают представители экстренных служб. «Одиннадцать человек погибли» — рассказали в экстренных службах. Информацию передает РИА Новости. Возгорание произошло в частном доме престарелых на Таврической улице в Кемерове. Первоначально сообщалось о четырех погибших и двух пострадавших. Пламя удалось потушить. Как стало известно, горящий пансионат является незаконным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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