Песков ответил на слухи о поездки Путина в Донбасс на Рождество

Песков: в Кремле нет информации о поездке Путина в Донецк
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков прокомментировал слухи о поездке Путина в Донецк Фото:

В Кремле нет информации о возможной поездке президента России Владимира Путина в Донбасс на Рождество. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк», — заявил Песков. Его цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин собирается посетить Донецк на рождественские праздники. Информация об этом публиковалась в telegram-каналах со ссылкой на анонимные источники.

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В Кремле нет информации о возможной поездке президента России Владимира Путина в Донбасс на Рождество. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк», — заявил Песков. Его цитирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин собирается посетить Донецк на рождественские праздники. Информация об этом публиковалась в telegram-каналах со ссылкой на анонимные источники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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