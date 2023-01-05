Песков ответил на слухи о поездки Путина в Донбасс на Рождество

Песков прокомментировал слухи о поездке Путина в Донецк
В Кремле нет информации о возможной поездке президента России Владимира Путина в Донбасс на Рождество. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк», — заявил Песков. Его цитирует ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин собирается посетить Донецк на рождественские праздники. Информация об этом публиковалась в telegram-каналах со ссылкой на анонимные источники.
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