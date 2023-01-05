Песков ответил на слухи о поездки Путина в Донбасс на Рождество Песков: в Кремле нет информации о поездке Путина в Донецк 05 января 2023 в 21:31 Размер текста - 17 + Песков прокомментировал слухи о поездке Путина в Донецк Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле нет информации о возможной поездке президента России Владимира Путина в Донбасс на Рождество. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк», — заявил Песков. Его цитирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин собирается посетить Донецк на рождественские праздники. Информация об этом публиковалась в telegram-каналах со ссылкой на анонимные источники. В Кремле нет информации о возможной поездке президента России Владимира Путина в Донбасс на Рождество. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Кремлю ничего не известно о якобы планах президента РФ Владимира Путина поехать на Рождество в Донецк», — заявил Песков. Его цитирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Путин собирается посетить Донецк на рождественские праздники. Информация об этом публиковалась в telegram-каналах со ссылкой на анонимные источники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям