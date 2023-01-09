Новый год для российских школьников начнется с «Разговоров о важном»

09 января 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Первый «Разговор о важном» в 2023 году будет посвящен Рождеству Фото: Анна Майорова © URA.RU В новом году для школьников в России возобновятся «Разговоры о важном». Расписание цикла внеурочных занятий опубликовано на официальном сайте проекта. «С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия „Разговоры о важном“. Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России», — говорится в описании страницы с материалами. Первый разговор после каникул будет посвящен Рождеству и состоится 9 января. Для проведения уроков для всех классов подготовлено видеообращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и интерактивные задания с вопросами о празднике. Сценарий разговора предполагает рассказ о празднике, ценностях Рождества и связанных с ним традициях. В январе в рамках цикла занятий «Разговоры о важном» также пройдут занятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда (23 января) и 160-летию со дня рождения реформатора российского театра Константина Станиславского (30 января). Занятия будут проходить по понедельникам. Цикл занятий «Разговоры о важном» начался в российских школах с сентября 2022 года. Уроки призваны рассказывать школьникам о важных социальных явлениях и мотивировать их на активное участие в жизни общества.

В новом году для школьников в России возобновятся «Разговоры о важном». Расписание цикла внеурочных занятий опубликовано на официальном сайте проекта. «С нового учебного года во всех школах и колледжах страны каждый понедельник начинается с занятия „Разговоры о важном“. Основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России», — говорится в описании страницы с материалами. Первый разговор после каникул будет посвящен Рождеству и состоится 9 января. Для проведения уроков для всех классов подготовлено видеообращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и интерактивные задания с вопросами о празднике. Сценарий разговора предполагает рассказ о празднике, ценностях Рождества и связанных с ним традициях. В январе в рамках цикла занятий «Разговоры о важном» также пройдут занятия, посвященные прорыву блокады Ленинграда (23 января) и 160-летию со дня рождения реформатора российского театра Константина Станиславского (30 января). Занятия будут проходить по понедельникам. Цикл занятий «Разговоры о важном» начался в российских школах с сентября 2022 года. Уроки призваны рассказывать школьникам о важных социальных явлениях и мотивировать их на активное участие в жизни общества.