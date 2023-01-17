Песков раскрыл, будет ли новая мобилизация в России

Песков: слухи о новой волне мобилизации искусственно распространяются из-за рубежа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков предложил принимать информацию о мобилизации только от глав государства Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Информацию о новой волне мобилизации следует принимать только от президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что вокруг темы искусственно создается паника.

«Что касается мобилизации, тему искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вспоминать заявление Путина на этот счет», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Информацию о новой волне мобилизации следует принимать только от президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что вокруг темы искусственно создается паника. «Что касается мобилизации, тему искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вспоминать заявление Путина на этот счет», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...