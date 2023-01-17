Песков раскрыл, будет ли новая мобилизация в России

Песков: слухи о новой волне мобилизации искусственно распространяются из-за рубежа

17 января 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Песков предложил принимать информацию о мобилизации только от глав государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Информацию о новой волне мобилизации следует принимать только от президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что вокруг темы искусственно создается паника. «Что касается мобилизации, тему искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вспоминать заявление Путина на этот счет», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Информацию о новой волне мобилизации следует принимать только от президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что вокруг темы искусственно создается паника. «Что касается мобилизации, тему искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вспоминать заявление Путина на этот счет», — заявил Песков журналистам. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.