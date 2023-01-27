Минпромторг РФ: новые регионы страны переведут на московское время

Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонскую и Запорожскую области переведут на московское время. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.
«Продолжается поэтапная синхронизация [новых территорий с российским законодательство]. Новые территории войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», — поясняет министерство в своем telegram-канале. Соответствующий проект уже внесен в правительство РФ.
С 23 по 27 сентября проходили референдумы о вступлении новых регионов в состав страны. Уже 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении новых территорий. Территории были присоединены к РФ в рамках спецоперации, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонскую и Запорожскую области переведут на московское время. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. «Продолжается поэтапная синхронизация [новых территорий с российским законодательство]. Новые территории войдут в состав 2-й часовой зоны, где действует московское время», — поясняет министерство в своем telegram-канале. Соответствующий проект уже внесен в правительство РФ. С 23 по 27 сентября проходили референдумы о вступлении новых регионов в состав страны. Уже 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал соглашение о присоединении новых территорий. Территории были присоединены к РФ в рамках спецоперации, которая проходит с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.