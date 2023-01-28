28 января 2023

Власти Северной Кореи пригрозили Байдену за ложь о России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Байден. Курган, байден джо, фото байдена
США пытаются оправдать военную поддержку Украины, считает Квон Чон Гын Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США столкнутся с последствиями из-за обвинения Северной Кореи в поставках вооружения России для конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор по делам США в МИД Северной Кореи Квон Чон Гын.

«В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной „версии об оружейных сделках между КНДР и РФ“. США должны понять, что в случае трогания дальнейшим распространением самодельных фальшивок в отношении нашего государства, действительно они будут сталкиваться с неинтересным результатом», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР.

Ранее американские СМИ сообщали, что Северная Корея тайно поставляет России артиллерию для проведения спецоперации на Украине. Официальные лица США не предоставляли доказательств этого. При этом США оказывают Украине военную помощь.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США столкнутся с последствиями из-за обвинения Северной Кореи в поставках вооружения России для конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор по делам США в МИД Северной Кореи Квон Чон Гын. «В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной „версии об оружейных сделках между КНДР и РФ“. США должны понять, что в случае трогания дальнейшим распространением самодельных фальшивок в отношении нашего государства, действительно они будут сталкиваться с неинтересным результатом», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР. Ранее американские СМИ сообщали, что Северная Корея тайно поставляет России артиллерию для проведения спецоперации на Украине. Официальные лица США не предоставляли доказательств этого. При этом США оказывают Украине военную помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...