Власти Северной Кореи пригрозили Байдену за ложь о России 29 января 2023 в 08:16 Размер текста - 17 + США пытаются оправдать военную поддержку Украины, считает Квон Чон Гын Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США столкнутся с последствиями из-за обвинения Северной Кореи в поставках вооружения России для конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор по делам США в МИД Северной Кореи Квон Чон Гын. «В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной „версии об оружейных сделках между КНДР и РФ“. США должны понять, что в случае трогания дальнейшим распространением самодельных фальшивок в отношении нашего государства, действительно они будут сталкиваться с неинтересным результатом», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР . Ранее американские СМИ сообщали, что Северная Корея тайно поставляет России артиллерию для проведения спецоперации на Украине. Официальные лица США не предоставляли доказательств этого. При этом США оказывают Украине военную помощь. США столкнутся с последствиями из-за обвинения Северной Кореи в поставках вооружения России для конфликта на Украине. Такое заявление сделал директор по делам США в МИД Северной Кореи Квон Чон Гын. «В этот раз США опять глупо пытались оправдать поставки своих вооружений Украине распространением беспочвенной „версии об оружейных сделках между КНДР и РФ“. США должны понять, что в случае трогания дальнейшим распространением самодельных фальшивок в отношении нашего государства, действительно они будут сталкиваться с неинтересным результатом», — передает Центральное телеграфное агентство КНДР. Ранее американские СМИ сообщали, что Северная Корея тайно поставляет России артиллерию для проведения спецоперации на Украине. Официальные лица США не предоставляли доказательств этого. При этом США оказывают Украине военную помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям