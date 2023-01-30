«Победа» возобновила прямые полеты в Дубай

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , авиакомпания победа
На самолетах «Победы» можно будет улететь в Дубай Фото:

Самолеты авиакомпании «Победа» будут летать из Москвы в Дубай. Первый рейс состоялся 28 января, самолет был заполнен на 97%.

«Лоукостер „Победа“ приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва — Дубай. Первый рейс состоялся 28 января 2023 года, загрузка рейса составила 97%», — сообщается в пресс-релизе перевозчика, передает агентство «Прайм». Перелеты по этому маршруту будут совершаться четыре раза в неделю.

Дубай входит в список наиболее популярных зарубежных направлений для студенческих путешествий, передает телеканал 360. Также в этом списке оказались города Ереван, Стамбул и Бишкек. Больше половины студентов, принявших участие в опросе, покупают билеты для путешествий спонтанно, менее чем за неделю до даты вылета.

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Самолеты авиакомпании «Победа» будут летать из Москвы в Дубай. Первый рейс состоялся 28 января, самолет был заполнен на 97%. «Лоукостер „Победа“ приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва — Дубай. Первый рейс состоялся 28 января 2023 года, загрузка рейса составила 97%», — сообщается в пресс-релизе перевозчика, передает агентство «Прайм». Перелеты по этому маршруту будут совершаться четыре раза в неделю. Дубай входит в список наиболее популярных зарубежных направлений для студенческих путешествий, передает телеканал 360. Также в этом списке оказались города Ереван, Стамбул и Бишкек. Больше половины студентов, принявших участие в опросе, покупают билеты для путешествий спонтанно, менее чем за неделю до даты вылета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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