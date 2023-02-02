Песков объяснил, что значил намек Путина о российском ответе Западу

Песков: Россия будет использовать полный военный арсенал, отвечая на угрозы Запада
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Россия будет использовать полный военный арсенал в конфликте с Западом, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Слова президента России Владимира Путина про ответные действия «не только бронетехникой» на угрозы Запада означают, что Россия будет использовать полный потенциал военной техники. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО», — заявил Песков, комментируя слова президента про ответные действия России на угрозы Запада. Его слова приводит telegram-канал «Известия».

Во время обращения к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве Путин заявил, что Россия ответит на угрозы Запада. Он отметил, что ВС РФ применят «не только бронетехнику».

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Слова президента России Владимира Путина про ответные действия «не только бронетехникой» на угрозы Запада означают, что Россия будет использовать полный потенциал военной техники. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО», — заявил Песков, комментируя слова президента про ответные действия России на угрозы Запада. Его слова приводит telegram-канал «Известия». Во время обращения к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве Путин заявил, что Россия ответит на угрозы Запада. Он отметил, что ВС РФ применят «не только бронетехнику».
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