Песков объяснил, что значил намек Путина о российском ответе Западу

Слова президента России Владимира Путина про ответные действия «не только бронетехникой» на угрозы Запада означают, что Россия будет использовать полный потенциал военной техники. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО», — заявил Песков, комментируя слова президента про ответные действия России на угрозы Запада. Его слова приводит telegram-канал «Известия».
Во время обращения к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве Путин заявил, что Россия ответит на угрозы Запада. Он отметил, что ВС РФ применят «не только бронетехнику».
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Слова президента России Владимира Путина про ответные действия «не только бронетехникой» на угрозы Запада означают, что Россия будет использовать полный потенциал военной техники. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать более полный имеющийся у нее потенциал для того, чтобы ответить в ходе СВО», — заявил Песков, комментируя слова президента про ответные действия России на угрозы Запада. Его слова приводит telegram-канал «Известия». Во время обращения к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве Путин заявил, что Россия ответит на угрозы Запада. Он отметил, что ВС РФ применят «не только бронетехнику».