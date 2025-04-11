Соседи Пугачевой в деревне Грязь с ужасом вспоминают ее прежние дни рождения

Во время дней рождения певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь, где она проживала, дороги были переполнены автомобилями, которые мешали другим местным жителям, а цветы из близлежащего магазина раскупались букетами. Об этом рассказала продавец цветочного магазина. Она отметила, что в эти дни выручка магазина могла равняться месячному доходу. Тем не менее, с уходом певицы такие дни больше не повторятся, хотя продавец не испытывает по этому поводу сожалений.
«Что тут творилось, когда у Аллы был день рождения, сказать страшно. Полно машин больших, вся дорога заставлена. Цветов накупали много. Она особенно любит желтые, но брали, конечно, не только их», — рассказала соседка певицы. Ее слова передает NEWS.ru.
По всей видимости, речь идет о последнем крупном праздновании, которое прошло в честь 70-летия певицы. В этот день к артистке на лимузинах и микроавтобусах прибыли коллеги и поклонники. Соседи, не осмелившиеся поздравить ее лично, украсили один из домов плакатом со словами «С днем рождения, Алла» и развесили воздушные шарики. Праздничный банкет состоялся в одном из ресторанов на Рублевке. На торжестве в честь дня рождения звезды присутствовали многие известные личности, включая Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Никаса Сафронова, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с женой Светланой, а также спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
В 2025 году, 13 апреля, Алла Пугачева отмечает 76 лет. Скорее всего она проведет этот день скромно, с семьей на Кипре, где сейчас и живет.
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