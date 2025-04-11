Дмитриев встретился с посланником президента США Уиткоффом в Петербурге

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В центре Петербурга, в гостинице «Гранд Европа», прошла важная встреча между главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Ранее сообщалось, что Уиткофф приземлился в Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
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