Нарышкин заявил, что Россия продолжит диалог с США

Москва намерена продолжить диалог с новой администрацией США по различным направлениям, включая вопросы обмена заключенными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе по вопросу, который вы упомянули», — заявил Нарышкин, отвечая на вопрос о продолжении контактов Москвы и Вашингтона по теме обмена заключенными. Его слова приводит РИА Новости.
В четверг, 10 апреля, Россия и США провели очередной обмен заключенными в ОАЭ. В рамках него РФ вернула на родину Артура Петрова, задержанного за нарушение экспортного контроля, а США — Ксению Карелину, осужденную за финансовую помощь иностранному государству и помилованную президентом России в этом году.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что последний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном был инициирован обеими сторонами одновременно. Он отметил, что любой гуманитарный жест, включая воссоединение людей с семьями, всегда позитивен, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.