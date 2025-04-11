Нарышкин заявил, что Россия продолжит диалог с США

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Нарышкин заявил о готовности России продолжать обмен заключенными с США
Нарышкин заявил о готовности России продолжать обмен заключенными с США Фото:

Москва намерена продолжить диалог с новой администрацией США по различным направлениям, включая вопросы обмена заключенными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе по вопросу, который вы упомянули», — заявил Нарышкин, отвечая на вопрос о продолжении контактов Москвы и Вашингтона по теме обмена заключенными. Его слова приводит РИА Новости.

В четверг, 10 апреля, Россия и США провели очередной обмен заключенными в ОАЭ. В рамках него РФ вернула на родину Артура Петрова, задержанного за нарушение экспортного контроля, а США — Ксению Карелину, осужденную за финансовую помощь иностранному государству и помилованную президентом России в этом году. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что последний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном был инициирован обеими сторонами одновременно. Он отметил, что любой гуманитарный жест, включая воссоединение людей с семьями, всегда позитивен, передает RT.

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Москва намерена продолжить диалог с новой администрацией США по различным направлениям, включая вопросы обмена заключенными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Диалог с новой администрацией Соединенных Штатов Америки, безусловно, продолжится по разным направлениям, в том числе по вопросу, который вы упомянули», — заявил Нарышкин, отвечая на вопрос о продолжении контактов Москвы и Вашингтона по теме обмена заключенными. Его слова приводит РИА Новости. В четверг, 10 апреля, Россия и США провели очередной обмен заключенными в ОАЭ. В рамках него РФ вернула на родину Артура Петрова, задержанного за нарушение экспортного контроля, а США — Ксению Карелину, осужденную за финансовую помощь иностранному государству и помилованную президентом России в этом году.  Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что последний обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном был инициирован обеими сторонами одновременно. Он отметил, что любой гуманитарный жест, включая воссоединение людей с семьями, всегда позитивен, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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