Лавров жестко высказался о главе Евродипломатии Кае Каллас

Глава МИД РФ Сергей Лавров жестко отреагировал на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас, которая призвала центральноазиатские страны «потерпеть» санкции против России. Лавров посоветовал странам региона «перетерпеть» Каллас на ее посту.
«Я посоветовал бы им перетерпеть Каю Каллас на этом посту», — передает слова Лаврова ТАСС. Он добавил, что это будет легче, чем терпеть ущерб для их народов.
Лавров отметил, что сама Каллас не упомянула о потерях, которые испытывают народы ЕС. Эти последствия значительно более серьезны, чем проблемы, которые испытывают страны Центральной Азии и другие соседи России на постсоветском пространстве, заключил глава МИД РФ.
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