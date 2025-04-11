Олимпийский чемпион Ягудин поделился экстремальным способом похудения

Ягудин заявил, что во время похудения ел кашу на воде и одно яблоко в день
© Служба новостей «URA.RU»
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Во время похудения Ягудин обратился к своему тренеру Татьяне Тарасовой, чтобы она следила за его питанием
Во время похудения Ягудин обратился к своему тренеру Татьяне Тарасовой, чтобы она следила за его питанием Фото:

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что во время сброса веса ел только кашу на воде, одно яблоко в день и пил одну чашку кофе. Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале ДоброFon.

«Татьяна Анатольевна (Тарасова — прим.) варила кашу с утра на воде, плюс одно яблоко или один банан в день и чашечка кофе. Все. Помогло ли это? Да. Тысяча процентов. Был худым и красивым», — рассказал Ягудин. Его слова приводит Sport24.ru.

По словам спортсмена, данный метод похудения был применен в период его активных выступлений, чтобы соответствовать требованиям фигурного катания. За помощью он также обратился к своему тренеру Татьяне Тарасовой, чтобы она следила за его питанием. Ягудин заявил, что строгая диета позволяла ему оставаться в форме и успешно выступать на соревнованиях. 

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что во время сброса веса ел только кашу на воде, одно яблоко в день и пил одну чашку кофе. Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале ДоброFon. «Татьяна Анатольевна (Тарасова — прим.) варила кашу с утра на воде, плюс одно яблоко или один банан в день и чашечка кофе. Все. Помогло ли это? Да. Тысяча процентов. Был худым и красивым», — рассказал Ягудин. Его слова приводит Sport24.ru. По словам спортсмена, данный метод похудения был применен в период его активных выступлений, чтобы соответствовать требованиям фигурного катания. За помощью он также обратился к своему тренеру Татьяне Тарасовой, чтобы она следила за его питанием. Ягудин заявил, что строгая диета позволяла ему оставаться в форме и успешно выступать на соревнованиях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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