Олимпийский чемпион Ягудин поделился экстремальным способом похудения

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что во время сброса веса ел только кашу на воде, одно яблоко в день и пил одну чашку кофе. Об этом он сообщил в интервью на youtube-канале ДоброFon.
«Татьяна Анатольевна (Тарасова — прим.) варила кашу с утра на воде, плюс одно яблоко или один банан в день и чашечка кофе. Все. Помогло ли это? Да. Тысяча процентов. Был худым и красивым», — рассказал Ягудин. Его слова приводит Sport24.ru.
По словам спортсмена, данный метод похудения был применен в период его активных выступлений, чтобы соответствовать требованиям фигурного катания. За помощью он также обратился к своему тренеру Татьяне Тарасовой, чтобы она следила за его питанием. Ягудин заявил, что строгая диета позволяла ему оставаться в форме и успешно выступать на соревнованиях.
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