Путин пригрозил Западу намеком

Путин: Россия будет отвечать на угрозы Запада не только бронетехникой
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Россия будет отвечать на угрозы Запада не только бронетехникой, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России ответит на угрозы со стороны стран Запада не только бронетехникой. Об этом заявил президент России Владимр Путин, выступая с поздравительным обращениям к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве.

«Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется. Все должны это понимать», — заявил Путин во время прямого эфира на «России 24».

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Армия России ответит на угрозы со стороны стран Запада не только бронетехникой. Об этом заявил президент России Владимр Путин, выступая с поздравительным обращениям к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве. «Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется. Все должны это понимать», — заявил Путин во время прямого эфира на «России 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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