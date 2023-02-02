Путин пригрозил Западу намеком

Россия будет отвечать на угрозы Запада не только бронетехникой, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России ответит на угрозы со стороны стран Запада не только бронетехникой. Об этом заявил президент России Владимр Путин, выступая с поздравительным обращениям к ветеранам по случаю 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве.
«Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется. Все должны это понимать», — заявил Путин во время прямого эфира на «России 24».
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