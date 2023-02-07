Историю растерзанного собаками свердловчанина покажут на всю страну

Жители многих свердловских городов жалуются на обилие бездомных собак Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Историю растерзанного собаками жителя города Серов (Свердловская область) Павла Савина покажут в программе «За гранью» на телеканале НТВ. Об этом URA.RU рассказала его жена Эльвира.

«Мне на прошлой неделе звонили с телеканала, уже на этой неделе журналисты собираются приехать в Серов, снимать про гибель Паши сюжет. А потом я и его друзья поедем в Москву, в студию. Будем искать правды там», — рассказала Эльвира. Она пояснила, что на программе будут присутствовать и независимые эксперты, например, юристы, которые попытаются докопаться до истины.

Женщина считает, что полиция не занималась поисками ее мужа. Тело пропавшего супруга нашла она сама. «Он лежал в кофте, рядом куртка, телефон, пустая бутылка из-под вина и две полторашки из-под пива. Одежда не была разорвана, но половины лица не было. При этом с заключении о смерти написали — причина неизвестна», — недоумевает жена погибшего.

Вот как прокомментировала ситуацию полиция Серова: «В ходе оперативно- розыскных мероприятий проводился опрос заявительницы, был осуществлен поквартирный обход, а также обход территории микрорайона с участием кинолога и служебно- розыскной собаки, устанавливался и отрабатывался круг общения мужчины, ориентировались комплексные силы полиции по его розыску, направлялись запросы в медицинские учреждения. Поэтому информация о неадекватности проведенной работы сотрудниками полиции по розыску человека не соответствует действительности».

Ранее сообщалось, что в Серове было найдено тело ранее пропавшего местного жителя Павла Савина. Родственники заявляли, что его загрызли собаки. Глава города Валерий Сизиков говорил URA.RU, что мужчина замерз на улице в состоянии алкогольного опьянения.