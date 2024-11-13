На трассе Курган — Екатеринбург произошло смертельное ДТП с тремя машинами. Видео

Водитель Mercedes-Benz погиб в ДТП на трассе Курган — Екатеринбург
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В смертельном ДТП на трассе погиб водитель иномарки
В смертельном ДТП на трассе погиб водитель иномарки Фото:

На трассе Курган — Екатеринбург в ДТП с тремя машинами погиб водитель Mercedes-Benz, еще два человека попали в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. 

«BMW, Mercedes-Benz и большегруз SITRAK столкнулись на 240 км трассы 12 ноября. Предварительно, водитель BMW выехал на встречку и столкнулся с Mercedes. В результате столкновения Mercedes также отбросило на встречную полосу, где он влетел в SITRAK. Водитель Mercedes скончался на месте происшествия», — сообщили в ГАИ. 

Водитель и пассажир BMW получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. Водитель большегруза в аварии не пострадал. Сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. 

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На трассе Курган — Екатеринбург в ДТП с тремя машинами погиб водитель Mercedes-Benz, еще два человека попали в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.  «BMW, Mercedes-Benz и большегруз SITRAK столкнулись на 240 км трассы 12 ноября. Предварительно, водитель BMW выехал на встречку и столкнулся с Mercedes. В результате столкновения Mercedes также отбросило на встречную полосу, где он влетел в SITRAK. Водитель Mercedes скончался на месте происшествия», — сообщили в ГАИ.  Водитель и пассажир BMW получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. Водитель большегруза в аварии не пострадал. Сотрудники ГАИ устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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