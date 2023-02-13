Mash: Дудь* продал имущество в Москве

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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Журналист Юрий Дудь продал дом и автомобиль Фото:

Российский журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) продал автомобиль и дом, находящийся в Новой Москве, за 42 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Дудь продал свой дом в Новой Москве — за 42 миллиона рублей», — сообщается в telegram-канале. Там добавили, что журналист расстался с участком размером 12,5 соток, на котором располагался двухэтажный дом площадью 315 квадратных метров. Также Юрий Дудь продал автомобиль марки Hyundai и выписался из дома своего отца, принадлежащего Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что журналист закрыл свое собственное ИП в России. На нем был зарегистрирован товарный знак «Вдудь».

*Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России

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Российский журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) продал автомобиль и дом, находящийся в Новой Москве, за 42 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дудь продал свой дом в Новой Москве — за 42 миллиона рублей», — сообщается в telegram-канале. Там добавили, что журналист расстался с участком размером 12,5 соток, на котором располагался двухэтажный дом площадью 315 квадратных метров. Также Юрий Дудь продал автомобиль марки Hyundai и выписался из дома своего отца, принадлежащего Минобороны РФ. Ранее стало известно, что журналист закрыл свое собственное ИП в России. На нем был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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