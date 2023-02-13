Mash: Дудь* продал имущество в Москве

13 февраля 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Журналист Юрий Дудь продал дом и автомобиль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) продал автомобиль и дом, находящийся в Новой Москве, за 42 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дудь продал свой дом в Новой Москве — за 42 миллиона рублей», — сообщается в telegram-канале. Там добавили, что журналист расстался с участком размером 12,5 соток, на котором располагался двухэтажный дом площадью 315 квадратных метров. Также Юрий Дудь продал автомобиль марки Hyundai и выписался из дома своего отца, принадлежащего Минобороны РФ. Ранее стало известно, что журналист закрыл свое собственное ИП в России. На нем был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России

Российский журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) продал автомобиль и дом, находящийся в Новой Москве, за 42 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Дудь продал свой дом в Новой Москве — за 42 миллиона рублей», — сообщается в telegram-канале. Там добавили, что журналист расстался с участком размером 12,5 соток, на котором располагался двухэтажный дом площадью 315 квадратных метров. Также Юрий Дудь продал автомобиль марки Hyundai и выписался из дома своего отца, принадлежащего Минобороны РФ. Ранее стало известно, что журналист закрыл свое собственное ИП в России. На нем был зарегистрирован товарный знак «Вдудь». *Юрий Дудь — признан СМИ-иноагентом в России