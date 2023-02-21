Из-за Байдена в США предложили проверять умственные способности кандидатов в президенты

22 февраля 2023 в 01:44 Размер текста - 17 +

В США обсуждают нововведения из-за Джо Байдена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве США обсуждают возможность переписать Конституцию страны с целью обязать кандидатов на высокие посты (президент и вице-президент) проверяться на умственные способности. С такой инициативой выступил американский конгрессмен Скотт Десжарлаис, проанализировав поведение главы государства Джо Байдена. «Это должен быть вопрос, консолидирующий людей вне зависимости от партийной принадлежности. Народ Соединенных Штатов заслуживает, чтобы оба высших должностных лица, отвечающих за безопасность страны, были компетентны в ментальном плане», — пояснил свою позицию Скотт Десжарлаис, передает РИА Новости. В российском информагентстве считают, что инициатива имеет мало шансов на успех. Она возникла на фоне планов 80-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок. Преклонный возраст и частые ляпы президента Байдена ставят под угрозу безопасность США. Ментальное здоровье является самой большой слабостью Байдена, из-за чего публичные выступления американского лидера нередко терпят фиаско. Избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями Байдена, что не желают его участия в борьбе за президентское кресло в 2024 году.

В правительстве США обсуждают возможность переписать Конституцию страны с целью обязать кандидатов на высокие посты (президент и вице-президент) проверяться на умственные способности. С такой инициативой выступил американский конгрессмен Скотт Десжарлаис, проанализировав поведение главы государства Джо Байдена. «Это должен быть вопрос, консолидирующий людей вне зависимости от партийной принадлежности. Народ Соединенных Штатов заслуживает, чтобы оба высших должностных лица, отвечающих за безопасность страны, были компетентны в ментальном плане», — пояснил свою позицию Скотт Десжарлаис, передает РИА Новости. В российском информагентстве считают, что инициатива имеет мало шансов на успех. Она возникла на фоне планов 80-летнего Джо Байдена баллотироваться на второй президентский срок. Преклонный возраст и частые ляпы президента Байдена ставят под угрозу безопасность США. Ментальное здоровье является самой большой слабостью Байдена, из-за чего публичные выступления американского лидера нередко терпят фиаско. Избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями Байдена, что не желают его участия в борьбе за президентское кресло в 2024 году.