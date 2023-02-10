В США назвали самую большую слабость Байдена

19FortyFive: публичные выступления являются главной слабостью Байдена

11 февраля 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Байдена пристыдили за бормотание и «дедушкины выражения» в речи Фото: Official White House / Adam Schultz Ментальное здоровье является самой большой слабостью президента США Джо Байдена, из-за чего публичные выступления американского лидера нередко терпят фиаско. Об этом заявляет старший редактор издания 19FortyFive Харрисон Касс. «Джо Байден страдает от заикания — и я явно сочувствую этому <…> Однако давайте отложим это на минуту и сосредоточимся на всей его речи и коммуникационных возможностях в целом. Может быть, это его самая большая слабость?» — пишет Касс. Ссылаясь на мнение профессионального оратора Рика Позняка, автор отмечает, что президент США много «бормочет», использует «дедушкины выражения», слишком часто произносит чепуху. Все это, по мнению редактора, сказывается на политической карьере Байдена. Избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями американского лидера, что не желают его участия в борьбе за президентство в 2024 году. «Байден слишком стар, чтобы быть президентом», — резюмирует Касс. Байден регулярно смешит американскую публику своими выступлениями. Во время визита в приграничный город Эль-Пасо президент США назвал себя «агентом секретной спецслужбы» на Украине. Он также призывал Запад противостоять «жестокой агрессии» Киева. Также Байден стал теряться в пространстве после завершения своих выступлений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ментальное здоровье является самой большой слабостью президента США Джо Байдена, из-за чего публичные выступления американского лидера нередко терпят фиаско. Об этом заявляет старший редактор издания 19FortyFive Харрисон Касс. «Джо Байден страдает от заикания — и я явно сочувствую этому <…> Однако давайте отложим это на минуту и сосредоточимся на всей его речи и коммуникационных возможностях в целом. Может быть, это его самая большая слабость?» — пишет Касс. Ссылаясь на мнение профессионального оратора Рика Позняка, автор отмечает, что президент США много «бормочет», использует «дедушкины выражения», слишком часто произносит чепуху. Все это, по мнению редактора, сказывается на политической карьере Байдена. Избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями американского лидера, что не желают его участия в борьбе за президентство в 2024 году. «Байден слишком стар, чтобы быть президентом», — резюмирует Касс. Байден регулярно смешит американскую публику своими выступлениями. Во время визита в приграничный город Эль-Пасо президент США назвал себя «агентом секретной спецслужбы» на Украине. Он также призывал Запад противостоять «жестокой агрессии» Киева. Также Байден стал теряться в пространстве после завершения своих выступлений.