06 марта 2023

Mysl Polska раскрыли, какую роль в спецоперации Запад назначил Польше

Mysl Polska: Запад назначил Польше роль технических работников в конфликте на Украине
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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк, stock
Польша стала базой главного театра военных действий, считает Пшемыслав Пяст Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинском конфликте Польше назначена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций, заявил польский историк Пшемыслав Пяст. Он отметил, что Польша из тихой провинции внезапно стала базой главного театра военных действий.

«Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий. В этом спектакле мы по-прежнему стоим в подсобке, так как нам отведена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций. Однако мы должны сделать это качественно и профессионально, без нежелательного ропота», — заявил Пяст в публикации издания Mysl Polska.

Также он отметил, что после начала конфликта на Украине в Польше появилась цензура, гонения на публицистов. По словам историка, те, кто должен заботиться о безопасности граждан, по указке политических руководителей нарушают закон — участвуют в операции по запугиванию граждан.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заподозрил НАТО в желании использовать Польшу для начала войны с Россией. Он заявил, что НАТО не смогут удержаться от соблазна начать войну с Россией, так как Североатлантический альянс хочет «раздавить» РФ. Если самолеты НАТО будут обслуживаться на территории Польши — это станет прямым вступлением Запада в войну с РФ, подчеркнул Медведев.

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В украинском конфликте Польше назначена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций, заявил польский историк Пшемыслав Пяст. Он отметил, что Польша из тихой провинции внезапно стала базой главного театра военных действий. «Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий. В этом спектакле мы по-прежнему стоим в подсобке, так как нам отведена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций. Однако мы должны сделать это качественно и профессионально, без нежелательного ропота», — заявил Пяст в публикации издания Mysl Polska. Также он отметил, что после начала конфликта на Украине в Польше появилась цензура, гонения на публицистов. По словам историка, те, кто должен заботиться о безопасности граждан, по указке политических руководителей нарушают закон — участвуют в операции по запугиванию граждан. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заподозрил НАТО в желании использовать Польшу для начала войны с Россией. Он заявил, что НАТО не смогут удержаться от соблазна начать войну с Россией, так как Североатлантический альянс хочет «раздавить» РФ. Если самолеты НАТО будут обслуживаться на территории Польши — это станет прямым вступлением Запада в войну с РФ, подчеркнул Медведев.
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