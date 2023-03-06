Mysl Polska раскрыли, какую роль в спецоперации Запад назначил Польше

Mysl Polska: Запад назначил Польше роль технических работников в конфликте на Украине

07 марта 2023 в 02:51 Размер текста - 17 +

Польша стала базой главного театра военных действий, считает Пшемыслав Пяст Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском конфликте Польше назначена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций, заявил польский историк Пшемыслав Пяст. Он отметил, что Польша из тихой провинции внезапно стала базой главного театра военных действий. «Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий. В этом спектакле мы по-прежнему стоим в подсобке, так как нам отведена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций. Однако мы должны сделать это качественно и профессионально, без нежелательного ропота», — заявил Пяст в публикации издания Mysl Polska . Также он отметил, что после начала конфликта на Украине в Польше появилась цензура, гонения на публицистов. По словам историка, те, кто должен заботиться о безопасности граждан, по указке политических руководителей нарушают закон — участвуют в операции по запугиванию граждан. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заподозрил НАТО в желании использовать Польшу для начала войны с Россией. Он заявил, что НАТО не смогут удержаться от соблазна начать войну с Россией, так как Североатлантический альянс хочет «раздавить» РФ. Если самолеты НАТО будут обслуживаться на территории Польши — это станет прямым вступлением Запада в войну с РФ, подчеркнул Медведев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В украинском конфликте Польше назначена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций, заявил польский историк Пшемыслав Пяст. Он отметил, что Польша из тихой провинции внезапно стала базой главного театра военных действий. «Польша из тихой и счастливо забытой провинции вдруг стала базой главного театра военных действий. В этом спектакле мы по-прежнему стоим в подсобке, так как нам отведена роль технических работников, занимающихся операционной техникой и перестановкой элементов декораций. Однако мы должны сделать это качественно и профессионально, без нежелательного ропота», — заявил Пяст в публикации издания Mysl Polska. Также он отметил, что после начала конфликта на Украине в Польше появилась цензура, гонения на публицистов. По словам историка, те, кто должен заботиться о безопасности граждан, по указке политических руководителей нарушают закон — участвуют в операции по запугиванию граждан. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заподозрил НАТО в желании использовать Польшу для начала войны с Россией. Он заявил, что НАТО не смогут удержаться от соблазна начать войну с Россией, так как Североатлантический альянс хочет «раздавить» РФ. Если самолеты НАТО будут обслуживаться на территории Польши — это станет прямым вступлением Запада в войну с РФ, подчеркнул Медведев.