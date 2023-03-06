Депутат Бундестага Эрнст: от политиков скрывают информацию по расследованию «Северных потоков»

07 марта 2023 в 06:44 Размер текста - 17 +

Взрывы произошли в сентябре 2022 года Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Информацию о расследовании подрыва трубопроводов «Северный поток» скрывают от немецких политиков. С таким заявлением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. «Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты Бундестага не получают информацию о процессе. Происходящее абсолютно неприемлемо», — сообщает ТАСС со ссылкой на Эрнста. Политик предположил, что полученная в ходе следствия информация является государственной тайной. Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Журналист Сеймур Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали в США. По его словам, взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил. Ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что произошедший теракт угрожает международной безопасности. Расследование теракта со стороны Дании, Германии и Швеции еще продолжается.

Информацию о расследовании подрыва трубопроводов «Северный поток» скрывают от немецких политиков. С таким заявлением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. «Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты Бундестага не получают информацию о процессе. Происходящее абсолютно неприемлемо», — сообщает ТАСС со ссылкой на Эрнста. Политик предположил, что полученная в ходе следствия информация является государственной тайной. Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Журналист Сеймур Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали в США. По его словам, взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил. Ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что произошедший теракт угрожает международной безопасности. Расследование теракта со стороны Дании, Германии и Швеции еще продолжается.