06 марта 2023

Депутат Бундестага Эрнст: от политиков скрывают информацию по расследованию «Северных потоков»

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Взрывы произошли в сентябре 2022 года Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Информацию о расследовании подрыва трубопроводов «Северный поток» скрывают от немецких политиков. С таким заявлением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст.

«Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты Бундестага не получают информацию о процессе. Происходящее абсолютно неприемлемо», — сообщает ТАСС со ссылкой на Эрнста. Политик предположил, что полученная в ходе следствия информация является государственной тайной.

Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Журналист Сеймур Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали в США. По его словам, взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил. Ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что произошедший теракт угрожает международной безопасности. Расследование теракта со стороны Дании, Германии и Швеции еще продолжается.

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Информацию о расследовании подрыва трубопроводов «Северный поток» скрывают от немецких политиков. С таким заявлением выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст. «Мы не знаем, кто и как ведет расследование. Депутаты Бундестага не получают информацию о процессе. Происходящее абсолютно неприемлемо», — сообщает ТАСС со ссылкой на Эрнста. Политик предположил, что полученная в ходе следствия информация является государственной тайной. Взрывы на двух «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Журналист Сеймур Херш выяснил, что теракты на газопроводах организовали в США. По его словам, взрывчатки закладывали водолазы американских Военно-морских сил. Ранее посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что произошедший теракт угрожает международной безопасности. Расследование теракта со стороны Дании, Германии и Швеции еще продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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