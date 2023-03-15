В Минфине раскрыли, кто обязан заплатить единоразовый сбор в бюджет

Российские компании и другие представители бизнеса обязаны сделать единоразовый платеж в четвертом квартале 2023 года. Об этом сообщает Минфин РФ.
«Попадают все, кроме нефтегазовых, угля, сектора МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021—2022 год менее 1 миллиарда рублей. Это исключения, все остальные попадают», — уточнил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов, передает РИА Новости. Он также подчеркнул, что ставка данного платежа будет определена 25 марта. Это произойдет после того, как компании сдадут налоговые декларации.
Ранее Минфин сообщал, что бюджет российских банков может пополняться за счет нового налога. Это цифровой налог с иностранных компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ, но сами находятся за ее пределами.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!