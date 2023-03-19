В Белоруссии ликвидировали иностранца, готовившего теракт

Иностранный террорист ликвидирован в Белоруссии
Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии ликвидировал иностранного гражданина, который готовил теракт в городе Гродно. Об этом сообщили в КГБ Белоруссии
«В Гродно во время оказания вооруженного сопротивления спецподразделению КГБ ликвидирован иностранный гражданин», — передает белорусское информагентство «БЕЛТА» со ссылкой на КГБ. От действий иностранца и в процессе его ликвидации никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело.
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