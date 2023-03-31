Мишустин: в России откажутся от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

01 апреля 2023 в 00:56 Размер текста - 17 +

На территории России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Такое постановление Правительства РФ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Признать утратившим силу постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 года №1074 „Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“», — говорится в распоряжении от 28 марта и размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступит в силу 1 января 2024 года. Летом 2022 года украинские военные несколько раз обстреляли АЭС в Энергодаре, удар пришелся на территорию хранилища отработанного топлива. Запорожскую область наряду с Херсонской, а также с ДНР и ЛНР включили в состав России осенью 2022 года. В октябре Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ. В марте этого года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что Украина собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС. Для этого они предпримут попытку обесточить последнюю резервную линию электропередач якобы для проведения ремонта.

В России с 2024 года не будет зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Такое постановление Правительства РФ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Признать утратившим силу постановление Правительства РФ от 8 октября 2015 года №1074 „Об утверждении перечня населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС“», — говорится в распоряжении от 28 марта и размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступит в силу 1 января 2024 года. Летом 2022 года украинские военные несколько раз обстреляли АЭС в Энергодаре, удар пришелся на территорию хранилища отработанного топлива. Запорожскую область наряду с Херсонской, а также с ДНР и ЛНР включили в состав России осенью 2022 года. В октябре Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление РФ. В марте этого года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что Украина собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС. Для этого они предпримут попытку обесточить последнюю резервную линию электропередач якобы для проведения ремонта.