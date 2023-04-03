Лавров: Вашингтон пытается сорвать важное мероприятие в Петербурге

Лавров: США пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка

04 апреля 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Вашингтон пытается отговорить от участия в саммите африканские страны, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, который планируется провести в июле в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка», — передают слова Лаврова «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что Вашингтон пытается отговорить от участия в саммите африканских друзей России. Однако, по словам главы МИД, среди стран южного континента все меньше желающих жертвовать своими интересами ради США. Саммит Россия-Африка Петербург примет с 26 по 29 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран, пишет RT. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что у РФ много друзей, несмотря на санкции Запада. В числе дружественных стран оказались Венгрия, Китай и африканские государства. По словам, члена парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссубы, Россия одержала победу над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.

США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка, который планируется провести в июле в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка», — передают слова Лаврова «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что Вашингтон пытается отговорить от участия в саммите африканских друзей России. Однако, по словам главы МИД, среди стран южного континента все меньше желающих жертвовать своими интересами ради США. Саммит Россия-Африка Петербург примет с 26 по 29 июля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участие в конференции Россия — Африка примут 37 африканских стран, пишет RT. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что у РФ много друзей, несмотря на санкции Запада. В числе дружественных стран оказались Венгрия, Китай и африканские государства. По словам, члена парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссубы, Россия одержала победу над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии.