Хуснуллин отчитался Путину о пенсионных выплатах жителям новых регионов

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Около 64% граждан новых регионов получают регулярные выплаты, сказал Марат Хуснуллин Фото:

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пенсионные выплаты регулярно получают порядка 64% граждан. Также выплаты в размере 10 тысяч рублей получили порядка 400 тысяч россиян. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совбеза.

«Регулярно социально-пенсионные выплаты получают 3,1 миллиона человек — почти 64% от всего населения регионов», — заявил Марат Хуснуллин. Он также отметил, что выплаты по 10 тысяч рублей получили порядка 400 тысяч граждан. Также, по его словам, пенсионными выплатами охвачены 1,6 миллиона россиян в новых регионах. Трансляция мероприятия проходит в соцсетях агентства URA.RU.

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В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пенсионные выплаты регулярно получают порядка 64% граждан. Также выплаты в размере 10 тысяч рублей получили порядка 400 тысяч россиян. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совбеза. «Регулярно социально-пенсионные выплаты получают 3,1 миллиона человек — почти 64% от всего населения регионов», — заявил Марат Хуснуллин. Он также отметил, что выплаты по 10 тысяч рублей получили порядка 400 тысяч граждан. Также, по его словам, пенсионными выплатами охвачены 1,6 миллиона россиян в новых регионах. Трансляция мероприятия проходит в соцсетях агентства URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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