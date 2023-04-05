Хуснуллин отчитался Путину о пенсионных выплатах жителям новых регионов

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях пенсионные выплаты регулярно получают порядка 64% граждан. Также выплаты в размере 10 тысяч рублей получили порядка 400 тысяч россиян. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин во время заседания с постоянными членами Совбеза.
«Регулярно социально-пенсионные выплаты получают 3,1 миллиона человек — почти 64% от всего населения регионов», — заявил Марат Хуснуллин. Он также отметил, что выплаты по 10 тысяч рублей получили порядка 400 тысяч граждан. Также, по его словам, пенсионными выплатами охвачены 1,6 миллиона россиян в новых регионах. Трансляция мероприятия проходит в соцсетях агентства URA.RU.
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