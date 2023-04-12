12 апреля 2023

Моравецкий: Польша хочет производить боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams

Моравецкий: Польша хочет производить боеприпасы с обедненным ураном для американских танков Abrams
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Матеуш Моравецкий, stock
Польша планирует производить боеприпасы на своей территории Фото:

Польша согласна реализовать на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.

«Мы стараемся создать производство суперсовременных боеприпасов для танков Abrams с обедненным ураном. И все это на территории Польши», — заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.

Ранее правительство Польши приняло программу резкого наращивания боеприпасов для Украины. Она (программа) будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях страны, заявил премьер-министр Польши Мареуш Моравецкий, во время посещения оружейной фабрики DEZAMET.

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Польша согласна реализовать на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. «Мы стараемся создать производство суперсовременных боеприпасов для танков Abrams с обедненным ураном. И все это на территории Польши», — заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения. Ранее правительство Польши приняло программу резкого наращивания боеприпасов для Украины. Она (программа) будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях страны, заявил премьер-министр Польши Мареуш Моравецкий, во время посещения оружейной фабрики DEZAMET.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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