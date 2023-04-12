Моравецкий: Польша хочет производить боеприпасы с обедненным ураном для танков Abrams

Польша согласна реализовать на своей территории производство боеприпасов для американских танков Abrams с обедненным ураном. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.
«Мы стараемся создать производство суперсовременных боеприпасов для танков Abrams с обедненным ураном. И все это на территории Польши», — заявил Моравецкий в эфире Польского телевидения.
Ранее правительство Польши приняло программу резкого наращивания боеприпасов для Украины. Она (программа) будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях страны, заявил премьер-министр Польши Мареуш Моравецкий, во время посещения оружейной фабрики DEZAMET.
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