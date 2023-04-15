Депутат Госдумы Федоров заявил, что Армения должна участвовать в СВО

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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, ракета пво
Евгений Федоров призвал Ереван принять участие в спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армения должна выступать в специальной военной операции на стороне России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его мнению, если Армения не хочет сражаться на стороне России, то России необходимо пересмотреть отношения с Ереваном.

«Армения это не делает (не участвует в спецоперации — прим. ред.), но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной», — заявил Евгений Федоров журналисту издания News.ru. Он также считает, что Армения должна более активно проявлять себя в проектах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее премьер Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным организацию военных учений ОДКБ на территории своей страны. При этом Ереван собирается принять участие в учениях НАТО под руководством командования сухопутных войск США в Европе. Россия запросила разъяснения у Армении по этому поводу.

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Армения должна выступать в специальной военной операции на стороне России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его мнению, если Армения не хочет сражаться на стороне России, то России необходимо пересмотреть отношения с Ереваном. «Армения это не делает (не участвует в спецоперации — прим. ред.), но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной», — заявил Евгений Федоров журналисту издания News.ru. Он также считает, что Армения должна более активно проявлять себя в проектах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее премьер Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным организацию военных учений ОДКБ на территории своей страны. При этом Ереван собирается принять участие в учениях НАТО под руководством командования сухопутных войск США в Европе. Россия запросила разъяснения у Армении по этому поводу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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