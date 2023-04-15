Депутат Госдумы Федоров заявил, что Армения должна участвовать в СВО

15 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Евгений Федоров призвал Ереван принять участие в спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армения должна выступать в специальной военной операции на стороне России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его мнению, если Армения не хочет сражаться на стороне России, то России необходимо пересмотреть отношения с Ереваном. «Армения это не делает (не участвует в спецоперации — прим. ред.), но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной», — заявил Евгений Федоров журналисту издания News.ru. Он также считает, что Армения должна более активно проявлять себя в проектах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее премьер Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным организацию военных учений ОДКБ на территории своей страны. При этом Ереван собирается принять участие в учениях НАТО под руководством командования сухопутных войск США в Европе. Россия запросила разъяснения у Армении по этому поводу.

Армения должна выступать в специальной военной операции на стороне России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его мнению, если Армения не хочет сражаться на стороне России, то России необходимо пересмотреть отношения с Ереваном. «Армения это не делает (не участвует в спецоперации — прим. ред.), но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной», — заявил Евгений Федоров журналисту издания News.ru. Он также считает, что Армения должна более активно проявлять себя в проектах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ранее премьер Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным организацию военных учений ОДКБ на территории своей страны. При этом Ереван собирается принять участие в учениях НАТО под руководством командования сухопутных войск США в Европе. Россия запросила разъяснения у Армении по этому поводу.