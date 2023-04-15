Депутат Госдумы Федоров заявил, что Армения должна участвовать в СВО

Армения должна выступать в специальной военной операции на стороне России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его мнению, если Армения не хочет сражаться на стороне России, то России необходимо пересмотреть отношения с Ереваном.
«Армения это не делает (не участвует в спецоперации — прим. ред.), но при этом что-то еще требует. Значит, у нас неправильная система отношений с этой страной», — заявил Евгений Федоров журналисту издания News.ru. Он также считает, что Армения должна более активно проявлять себя в проектах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее премьер Армении Никол Пашинян счел нецелесообразным организацию военных учений ОДКБ на территории своей страны. При этом Ереван собирается принять участие в учениях НАТО под руководством командования сухопутных войск США в Европе. Россия запросила разъяснения у Армении по этому поводу.
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