В МИД РФ отреагировали на участие Армении в учениях НАТО

Представитель МИД РФ Захарова отреагировала на учения Армении с НАТО
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
В МИД РФ отреагировали на учения Армении с НАТО Фото:

Россия запросила разъяснения у Армении по поводу совместных учений с НАТО. Об этом URA.RU во время еженедельного брифинга сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы запросили официальное разъяснение у армянских партнеров насчет их участия в НАТОвских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует региональной безопасности», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что военный альянс продолжает практику активного привлечения к своим маневрам стран-партнеров России. Таким образом в НАТО рассчитывают получить рычаги влияния на их внутренние и внешнеполитические процессы. Эти действия несут явный антироссийский и даже русофобский характер, считает Захарова.

Ранее Армения отказалась от проведения на своей территории учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Руководство республики заявило, что сейчас присутствие российских военных в стране создаст для нее угрозу. При этом Армения должна принять участие в апрельских учениях НАТО Defender-23, которые пройдут в Европе.

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Россия запросила разъяснения у Армении по поводу совместных учений с НАТО. Об этом URA.RU во время еженедельного брифинга сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Мы запросили официальное разъяснение у армянских партнеров насчет их участия в НАТОвских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получении ответа. Безусловно, отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует региональной безопасности», — заявила Захарова. Официальный представитель МИД добавила, что военный альянс продолжает практику активного привлечения к своим маневрам стран-партнеров России. Таким образом в НАТО рассчитывают получить рычаги влияния на их внутренние и внешнеполитические процессы. Эти действия несут явный антироссийский и даже русофобский характер, считает Захарова. Ранее Армения отказалась от проведения на своей территории учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Руководство республики заявило, что сейчас присутствие российских военных в стране создаст для нее угрозу. При этом Армения должна принять участие в апрельских учениях НАТО Defender-23, которые пройдут в Европе.
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