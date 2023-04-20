Дания передаст Украине 14 танков Leopard 2

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
Дания передаст Украине новые танки Leopard 2 совместно с Нидерландами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дания готова передать Украине 14 танков Leopard 2 в рамках совместного проекта с Нидерландами. Об этом сообщает министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен.

«Украина нуждается в поддержке, которую мы можем оказать ей с Запада. <…> Мы дарим Украине 14 танков Leopard 2. <…> Это большое пожертвование датской стороны в рамках совместного проекта с Нидерландами», — приводит слова министра датский телеканал DRTV. Уточняется, что эта поддержка является в дополнении к ранее объявленному пожертвованию. Тогда в Дании заявили, что пожертвуют Киеву до 100 танков Leopard 1. До конца этого года планируется доставить Украине около 80 танков Leopard 1.

Ранее сообщалось, что танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая 2023 года. Также Дания в течение месяца пообещала Киеву французские артиллерийские установки Caesar.

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Дания готова передать Украине 14 танков Leopard 2 в рамках совместного проекта с Нидерландами. Об этом сообщает министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен. «Украина нуждается в поддержке, которую мы можем оказать ей с Запада. <…> Мы дарим Украине 14 танков Leopard 2. <…> Это большое пожертвование датской стороны в рамках совместного проекта с Нидерландами», — приводит слова министра датский телеканал DRTV. Уточняется, что эта поддержка является в дополнении к ранее объявленному пожертвованию. Тогда в Дании заявили, что пожертвуют Киеву до 100 танков Leopard 1. До конца этого года планируется доставить Украине около 80 танков Leopard 1. Ранее сообщалось, что танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая 2023 года. Также Дания в течение месяца пообещала Киеву французские артиллерийские установки Caesar.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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