Дания передаст Украине 14 танков Leopard 2

20 апреля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Дания передаст Украине новые танки Leopard 2 совместно с Нидерландами Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дания готова передать Украине 14 танков Leopard 2 в рамках совместного проекта с Нидерландами. Об этом сообщает министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен. «Украина нуждается в поддержке, которую мы можем оказать ей с Запада. <…> Мы дарим Украине 14 танков Leopard 2. <…> Это большое пожертвование датской стороны в рамках совместного проекта с Нидерландами», — приводит слова министра датский телеканал DRTV. Уточняется, что эта поддержка является в дополнении к ранее объявленному пожертвованию. Тогда в Дании заявили, что пожертвуют Киеву до 100 танков Leopard 1. До конца этого года планируется доставить Украине около 80 танков Leopard 1. Ранее сообщалось, что танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая 2023 года. Также Дания в течение месяца пообещала Киеву французские артиллерийские установки Caesar.

Дания готова передать Украине 14 танков Leopard 2 в рамках совместного проекта с Нидерландами. Об этом сообщает министр иностранных дел страны Ларс Лекке Расмуссен. «Украина нуждается в поддержке, которую мы можем оказать ей с Запада. <…> Мы дарим Украине 14 танков Leopard 2. <…> Это большое пожертвование датской стороны в рамках совместного проекта с Нидерландами», — приводит слова министра датский телеканал DRTV. Уточняется, что эта поддержка является в дополнении к ранее объявленному пожертвованию. Тогда в Дании заявили, что пожертвуют Киеву до 100 танков Leopard 1. До конца этого года планируется доставить Украине около 80 танков Leopard 1. Ранее сообщалось, что танки из Дании, Германии и Нидерландов будут поставлять на Украину с мая 2023 года. Также Дания в течение месяца пообещала Киеву французские артиллерийские установки Caesar.