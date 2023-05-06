В Париже простились с Вячеславом Зайцевым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рождественское богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, молебен, свеча, служба в храме, храм, церковь, вера, церковная служба, ставит свечку, православие
Панихида по Вячеславу Зайцеву прошла в соборе Святой Троицы Фото:

В Париже прошла панихида по российскому модельеру Вячеславу Зайцеву. Она состоялась в соборе Святой Троицы в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ).

«Панихиду было решено организовать именно здесь, поскольку мы приходили со Славой в этот собор несколько лет назад. Он был верующим человеком», — цитирует ТАСС слова представителя модельера в Париже Тины Гранье.

Новость по теме
Чем известен умерший модельер Вячеслав Зайцев. Видео

Попрощаться с Зайцевым в Париже пришло несколько десятков человек. Это были друзья и знакомые модельера.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. До этого его госпитализировали с кровотечением в желудке. В Москве прощальная церемония состоялась 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. В субботу на Троекуровском кладбище прощались с еще одним знаменитым кутюрье Валентином Юдашкиным, который умер 2 мая на 60-м году жизни. Последние месяцы своей жизни модельер боролся с раком.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Париже прошла панихида по российскому модельеру Вячеславу Зайцеву. Она состоялась в соборе Святой Троицы в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ). «Панихиду было решено организовать именно здесь, поскольку мы приходили со Славой в этот собор несколько лет назад. Он был верующим человеком», — цитирует ТАСС слова представителя модельера в Париже Тины Гранье. Попрощаться с Зайцевым в Париже пришло несколько десятков человек. Это были друзья и знакомые модельера. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. До этого его госпитализировали с кровотечением в желудке. В Москве прощальная церемония состоялась 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. В субботу на Троекуровском кладбище прощались с еще одним знаменитым кутюрье Валентином Юдашкиным, который умер 2 мая на 60-м году жизни. Последние месяцы своей жизни модельер боролся с раком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...