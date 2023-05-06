В Париже простились с Вячеславом Зайцевым

В Париже прошла панихида по российскому модельеру Вячеславу Зайцеву. Она состоялась в соборе Святой Троицы в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ).
«Панихиду было решено организовать именно здесь, поскольку мы приходили со Славой в этот собор несколько лет назад. Он был верующим человеком», — цитирует ТАСС слова представителя модельера в Париже Тины Гранье.
Попрощаться с Зайцевым в Париже пришло несколько десятков человек. Это были друзья и знакомые модельера.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. До этого его госпитализировали с кровотечением в желудке. В Москве прощальная церемония состоялась 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. В субботу на Троекуровском кладбище прощались с еще одним знаменитым кутюрье Валентином Юдашкиным, который умер 2 мая на 60-м году жизни. Последние месяцы своей жизни модельер боролся с раком.
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