В Париже простились с Вячеславом Зайцевым

06 мая 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Панихида по Вячеславу Зайцеву прошла в соборе Святой Троицы Фото: Анна Майорова © URA.RU В Париже прошла панихида по российскому модельеру Вячеславу Зайцеву. Она состоялась в соборе Святой Троицы в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ). «Панихиду было решено организовать именно здесь, поскольку мы приходили со Славой в этот собор несколько лет назад. Он был верующим человеком», — цитирует ТАСС слова представителя модельера в Париже Тины Гранье. Новость по теме Чем известен умерший модельер Вячеслав Зайцев. Видео Попрощаться с Зайцевым в Париже пришло несколько десятков человек. Это были друзья и знакомые модельера. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. До этого его госпитализировали с кровотечением в желудке. В Москве прощальная церемония состоялась 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. В субботу на Троекуровском кладбище прощались с еще одним знаменитым кутюрье Валентином Юдашкиным, который умер 2 мая на 60-м году жизни. Последние месяцы своей жизни модельер боролся с раком.

В Париже прошла панихида по российскому модельеру Вячеславу Зайцеву. Она состоялась в соборе Святой Троицы в Российском духовно-культурном православном центре (РДКПЦ). «Панихиду было решено организовать именно здесь, поскольку мы приходили со Славой в этот собор несколько лет назад. Он был верующим человеком», — цитирует ТАСС слова представителя модельера в Париже Тины Гранье. Попрощаться с Зайцевым в Париже пришло несколько десятков человек. Это были друзья и знакомые модельера. Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. До этого его госпитализировали с кровотечением в желудке. В Москве прощальная церемония состоялась 4 мая в Соборе Троицы Живоначальной в Щелково. В субботу на Троекуровском кладбище прощались с еще одним знаменитым кутюрье Валентином Юдашкиным, который умер 2 мая на 60-м году жизни. Последние месяцы своей жизни модельер боролся с раком.