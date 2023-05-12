Автор петиции отметил бессмысленность закона об отмене Дня Победы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На Украине нужно отменить праздник День Европы 9 мая и вернуть празднование в этот день Дня Победы. Петиция с таким требованием опубликована на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Прошу президента Украины Владимира Зеленского вернуть праздник 9 Мая (день Победы) и отменить праздник День Европы. Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза поэтому нет смысла отменять этот праздник», — говорится в пояснительной записке к петиции, опубликованной на сайте офиса Зеленского.

Петиция была создана 11 мая. На данный момент ее подписали 70 человек из 25000 необходимых для рассмотрения петиции украинским президентом.

Ранее Верховная Рада приняла закон, инициированный Зеленским об отмене празднования Дня Победы 9 мая. Вместо него Украина отметила День Европы.