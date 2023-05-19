РВ: российские военные уничтожили штаб с офицерами «Эдельвейса»

На бахмутском направлении уничтожен полевой штаб, в котором располагались офицеры бригады ВСУ «Эдельвейс». В штабе среди офицеров находился полковник Головатюк.
«После удара по полевому штабу ВСУ уничтожены офицеры бригады „Эдельвейс“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что в штабе также находился полковник Головатюк.
Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба жаловался на нехватку боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Бойцы на протяжении нескольких месяцев вели боевые действия без всякой ротации.
На бахмутском направлении уничтожен полевой штаб, в котором располагались офицеры бригады ВСУ «Эдельвейс». В штабе среди офицеров находился полковник Головатюк. «После удара по полевому штабу ВСУ уничтожены офицеры бригады „Эдельвейс“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что в штабе также находился полковник Головатюк. Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба жаловался на нехватку боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Бойцы на протяжении нескольких месяцев вели боевые действия без всякой ротации.