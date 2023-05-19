РВ: российские военные уничтожили штаб с офицерами «Эдельвейса»

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Офицеры «Эдельвейса» ликвидированы в результате удара ВС РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На бахмутском направлении уничтожен полевой штаб, в котором располагались офицеры бригады ВСУ «Эдельвейс». В штабе среди офицеров находился полковник Головатюк.

«После удара по полевому штабу ВСУ уничтожены офицеры бригады „Эдельвейс“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что в штабе также находился полковник Головатюк.

Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба жаловался на нехватку боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Бойцы на протяжении нескольких месяцев вели боевые действия без всякой ротации.

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На бахмутском направлении уничтожен полевой штаб, в котором располагались офицеры бригады ВСУ «Эдельвейс». В штабе среди офицеров находился полковник Головатюк. «После удара по полевому штабу ВСУ уничтожены офицеры бригады „Эдельвейс“», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там добавили, что в штабе также находился полковник Головатюк. Ранее начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Никита Шандыба жаловался на нехватку боеприпасов под Артемовском (Бахмутом). Бойцы на протяжении нескольких месяцев вели боевые действия без всякой ротации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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