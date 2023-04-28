Разведчики ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ тремя гранатами

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
В ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понес потери Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики уничтожили опорный пункт ВСУ возле поселка Макеевка, сбросив с дрона три ручных противопехотных гранты. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Одуванчик».

«Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных грант. В ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понес потери», — передает слова оператора РИА Новости.

По его словам, рядом с Макеевкой находятся крайние позиции российских войск. Он уточнил, что сейчас бойцов ВСУ легко обнаружить, и ВС РФ не дают возможности им расслабиться, держа в страхе.

Ранее наводчик танка «Флоки» сообщил, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника без видимости противника, по непосредственной наводке на ориентир. По его словам, танкисты маскируют танки в неприметных позициях и уничтожают цели. Военкоры рассказывали, что российские военнослужащие захватили боевиков ВСУ из бригады «Эдельвейс».

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Российские разведчики уничтожили опорный пункт ВСУ возле поселка Макеевка, сбросив с дрона три ручных противопехотных гранты. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Одуванчик». «Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных грант. В ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понес потери», — передает слова оператора РИА Новости. По его словам, рядом с Макеевкой находятся крайние позиции российских войск. Он уточнил, что сейчас бойцов ВСУ легко обнаружить, и ВС РФ не дают возможности им расслабиться, держа в страхе. Ранее наводчик танка «Флоки» сообщил, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника без видимости противника, по непосредственной наводке на ориентир. По его словам, танкисты маскируют танки в неприметных позициях и уничтожают цели. Военкоры рассказывали, что российские военнослужащие захватили боевиков ВСУ из бригады «Эдельвейс».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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