Разведчики ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ тремя гранатами

28 апреля 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

В ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понес потери Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские разведчики уничтожили опорный пункт ВСУ возле поселка Макеевка, сбросив с дрона три ручных противопехотных гранты. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Одуванчик». «Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных грант. В ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понес потери», — передает слова оператора РИА Новости. По его словам, рядом с Макеевкой находятся крайние позиции российских войск. Он уточнил, что сейчас бойцов ВСУ легко обнаружить, и ВС РФ не дают возможности им расслабиться, держа в страхе. Ранее наводчик танка «Флоки» сообщил, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника без видимости противника, по непосредственной наводке на ориентир. По его словам, танкисты маскируют танки в неприметных позициях и уничтожают цели. Военкоры рассказывали, что российские военнослужащие захватили боевиков ВСУ из бригады «Эдельвейс».

Российские разведчики уничтожили опорный пункт ВСУ возле поселка Макеевка, сбросив с дрона три ручных противопехотных гранты. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным «Одуванчик». «Российские разведчики ЗВО уничтожили опорный пункт украинских войск возле поселка Макеевка в ЛНР, произведя с помощью дрона сброс трех ручных противопехотных грант. В ходе уничтожения украинского опорника личный состав противника понес потери», — передает слова оператора РИА Новости. По его словам, рядом с Макеевкой находятся крайние позиции российских войск. Он уточнил, что сейчас бойцов ВСУ легко обнаружить, и ВС РФ не дают возможности им расслабиться, держа в страхе. Ранее наводчик танка «Флоки» сообщил, что танкисты ВС РФ уничтожают силы противника без видимости противника, по непосредственной наводке на ориентир. По его словам, танкисты маскируют танки в неприметных позициях и уничтожают цели. Военкоры рассказывали, что российские военнослужащие захватили боевиков ВСУ из бригады «Эдельвейс».