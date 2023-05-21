Умер замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко

Петр Кучеренко скончался в самолете, возвращаясь из командировки
В России умер заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
«20 мая скончался <…> заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко», —
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