Умер замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко

21 мая 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Петр Кучеренко скончался в самолете, возвращаясь из командировки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России умер заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. «20 мая скончался <…> заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко», — уточняется на сайте. Отмечается, что Кучеренко стало плохо в самолете при возвращении из рабочей командировки в Кубе. Врачи пытались спасти жизнь Петру Кучеренко, но безуспешно.

В России умер заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. «20 мая скончался <…> заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко», — уточняется на сайте. Отмечается, что Кучеренко стало плохо в самолете при возвращении из рабочей командировки в Кубе. Врачи пытались спасти жизнь Петру Кучеренко, но безуспешно.