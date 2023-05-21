Умер замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко

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Петр Кучеренко скончался в самолете, возвращаясь из командировки Фото:

В России умер заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

«20 мая скончался <…> заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко», — уточняется на сайте. Отмечается, что Кучеренко стало плохо в самолете при возвращении из рабочей командировки в Кубе. Врачи пытались спасти жизнь Петру Кучеренко, но безуспешно.

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В России умер заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. Об этом сообщается на официальном сайте министерства. «20 мая скончался <…> заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко», — уточняется на сайте. Отмечается, что Кучеренко стало плохо в самолете при возвращении из рабочей командировки в Кубе. Врачи пытались спасти жизнь Петру Кучеренко, но безуспешно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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