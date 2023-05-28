Глава Белгородской области заявил о неизвестном предмете, спущенном на частный дом

В Белгородском селе с парашюта был спущен неизвестный предмет, сообщил Вячеслав Гладков
В Белгородской области при помощи парашюта был спущен неизвестный предмет рядом с жилым домом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет», — написал Гладков в своем
Помимо инцидента с неизвестным предметом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов Шебекинского округа. В результате атак поврежден забор. Обошлось без пострадавших.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!