Глава Белгородской области заявил о неизвестном предмете, спущенном на частный дом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
В Белгородском селе с парашюта был спущен неизвестный предмет, сообщил Вячеслав Гладков Фото:

В Белгородской области при помощи парашюта был спущен неизвестный предмет рядом с жилым домом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что место оцеплено. На объекте работает следственная группа.

Помимо инцидента с неизвестным предметом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов Шебекинского округа. В результате атак поврежден забор. Обошлось без пострадавших.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгородской области при помощи парашюта был спущен неизвестный предмет рядом с жилым домом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что место оцеплено. На объекте работает следственная группа. Помимо инцидента с неизвестным предметом, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов Шебекинского округа. В результате атак поврежден забор. Обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...