01 июня 2023

Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в Марьинке

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
В боях за Марьинку ВСУ несут потери, заявил Алаудинов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ несут большие потери в населенном пункте Марьинка (ДНР). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«ВСУ уже несут большие потери в Марьинке», — заявил Алаудинов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие освободили около 70% Марьинки, пишет МК. Кроме того, Алаудинов обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Марьинке. По словам командира спецназа, Путин считает марьинское направление крайне важным участком.

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ВСУ несут большие потери в населенном пункте Марьинка (ДНР). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «ВСУ уже несут большие потери в Марьинке», — заявил Алаудинов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие освободили около 70% Марьинки, пишет МК. Кроме того, Алаудинов обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Марьинке. По словам командира спецназа, Путин считает марьинское направление крайне важным участком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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