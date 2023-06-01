Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в Марьинке 01 июня 2023 в 23:47 Размер текста - 17 + В боях за Марьинку ВСУ несут потери, заявил Алаудинов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ несут большие потери в населенном пункте Марьинка (ДНР). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «ВСУ уже несут большие потери в Марьинке», — заявил Алаудинов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие освободили около 70% Марьинки, пишет МК. Кроме того, Алаудинов обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Марьинке. По словам командира спецназа, Путин считает марьинское направление крайне важным участком. ВСУ несут большие потери в населенном пункте Марьинка (ДНР). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «ВСУ уже несут большие потери в Марьинке», — заявил Алаудинов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС. Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие освободили около 70% Марьинки, пишет МК. Кроме того, Алаудинов обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию на Марьинке. По словам командира спецназа, Путин считает марьинское направление крайне важным участком. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям