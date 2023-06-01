Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в Марьинке

В боях за Марьинку ВСУ несут потери, заявил Алаудинов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ несут большие потери в населенном пункте Марьинка (ДНР). Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«ВСУ уже несут большие потери в Марьинке», — заявил Алаудинов. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Ранее Алаудинов заявил, что российские военнослужащие освободили около 70% Марьинки,
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