Абхазия ответила на призывы Грузии открыть второй фронт против России

Посол Абхазии в РФ: в Абхазии часто проходят совместные учения с российскими военными

18 июня 2023 в 07:22 Размер текста - 17 +

В Абхазии проходят совместные военные учения с Россией Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Абхазии часто проходят совместные учения с российскими военными. Об этом сообщил посол Республики Абхазия в России Алхас Квициниа. Абхазия готова к любому развитию событий после призывов к Тбилиси открыть «второй фронт» против России. «Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий», — заявил Квициниа в беседе с РИА Новости. Он отметил, что военные учения часто проходят с Россией. Ранее стало известно, что Украина попросила Грузию открыть второй фронт против России. Об этом заявил глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что об этом просили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник главы офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк, передает «Царьград». Россия и Абхазия в ближайшее время подпишут договор о восстановлении международного аэропорта «Сухум». Данное решение было рассмотрено совместно с президентом республики Асланом Бжанией в ходе деловой поездки заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в Абхазию, передает «Федеральное агентство новостей».

В Абхазии часто проходят совместные учения с российскими военными. Об этом сообщил посол Республики Абхазия в России Алхас Квициниа. Абхазия готова к любому развитию событий после призывов к Тбилиси открыть «второй фронт» против России. «Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий», — заявил Квициниа в беседе с РИА Новости. Он отметил, что военные учения часто проходят с Россией. Ранее стало известно, что Украина попросила Грузию открыть второй фронт против России. Об этом заявил глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что об этом просили секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и советник главы офиса украинского президента Украины Михаил Подоляк, передает «Царьград». Россия и Абхазия в ближайшее время подпишут договор о восстановлении международного аэропорта «Сухум». Данное решение было рассмотрено совместно с президентом республики Асланом Бжанией в ходе деловой поездки заместителя председателя правительства РФ Александра Новака в Абхазию, передает «Федеральное агентство новостей».