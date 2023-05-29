29 мая 2023

Сенатор Бондарев: России нужно усилить свое присутствие в странах ОДКБ

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Сенатор Виктор Бондарев призвал создать военные базы РФ за рубежом Фото:

России надо усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Приднестровье из-за агрессивной политики Запада. С таким заявлением выступил сенатор Виктор Бондарев.

«Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом», — написал Виктор Бондарев в своем telegram-канале. «Россия обязана усилить присутствие в государствах ОДКБ», — считает сенатор.

Он напомнил, что СССР во времена холодной войны имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, в Юго-Восточной Азии (Вьетнам), а также на Кубе. При этом он уточнил, что необходимо также усилить свое присутствие в признанных РФ Республиках Абхазии и Южной Осетии, «как и в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике».

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ОДКБ вырабатывает всегда «согласованные позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, актуальным проблемам региональной безопасности и международной повестки». По словам Путина, совместная работа в рамках ОДКБ помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости стран. Накануне посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза заявил о желании разместить в стране военную базу РФ, передает телеканал 360. Он уточнил, что вопросы безопасности планируется обсудить на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, который пройдет 26—29 июля.

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России надо усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Приднестровье из-за агрессивной политики Запада. С таким заявлением выступил сенатор Виктор Бондарев. «Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом», — написал Виктор Бондарев в своем telegram-канале. «Россия обязана усилить присутствие в государствах ОДКБ», — считает сенатор. Он напомнил, что СССР во времена холодной войны имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, в Юго-Восточной Азии (Вьетнам), а также на Кубе. При этом он уточнил, что необходимо также усилить свое присутствие в признанных РФ Республиках Абхазии и Южной Осетии, «как и в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике». Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ОДКБ вырабатывает всегда «согласованные позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, актуальным проблемам региональной безопасности и международной повестки». По словам Путина, совместная работа в рамках ОДКБ помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости стран. Накануне посол ЦАР Леон Додону-Пунагаза заявил о желании разместить в стране военную базу РФ, передает телеканал 360. Он уточнил, что вопросы безопасности планируется обсудить на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, который пройдет 26—29 июля.
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